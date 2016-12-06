Аналитики: россияне стали экономить на молочных продуктах, что уже крайность

Как заявили аналитики Nielsen, россияне стали меньше покупать молочной продукции. Об этом свидетельствует значительное снижение оборота товара.

Так, по данным экспертов, только за минувший год продажи молочной продукции в нашей стране уменьшились в пять раз в натуральном выражении. По мнению аналитиков, одна из причин такой ситуации в том, что потребители стали экономить на «молочке».

Эксперты провели опрос и выяснили, что пятая часть опрошенных стала экономить на традиционных молочных продуктах. И это при том, что оборот последних снизился меньше, чем «современных» товаров. Другими словами, люди больше покупают привычные кефир, молоко, творог, чем, например, йогурты или творожные десерты, сообщает rbc.ru.

Также аналитики считают, что одна из причин падения потребительского спроса на молочные продукты заключается в росте стоимости товара, который вызван подорожанием сырья. Также эксперты отмечают, что «молочка» относится к категории продукции, от которой начинают отказываться в последнюю очередь. То есть можно сказать, что россияне стали экономить на самых базовых продуктах продовольственной корзины.