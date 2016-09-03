Россия ограничивает госзакупки импортных продуктов

Система государственных закупок для муниципальных учреждений претерпевает изменения. С 3 сентября импортные продукты, которые входят в список, опубликованный правительством, будут ограничены в закупках.

В числе тех продуктов, в отношении которых введены ограничения на импорт, находятся 23 наименования. Под действие нового постановления попадают основные продукты, в числе которых мясная, и молочная продукция, сыры, рис, сахар, соль. Ограничения на закупку будут выдержаны по принципу «третий лишний». В том случае, если будет подано более чем две заявки на закупку импорта из ЕврАзЭС, то заявка на государственную закупку снимается. К тому же запрет вводится и на замену отечественного продукта на импортный в процессе выполнения контракта.

Тем не менее никакого дефицита, по мнению правительства, не будет, так как импорт заменит отечественная продукция, а также товары соседей, в частности Белоруссии.

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