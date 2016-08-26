Стало известно о планах властей РФ сохранить однолетний бюджет в 2017 году

Непростая экономическая ситуация в России не дает возможности властям планировать бюджет на несколько лет. Распределение расходов и доходов и в 2017 году, скорее всего, будет однолетним, как и в 2016-м.

По всей видимости, и в следующем году чиновники не смогут давать далеко идущие прогнозы относительно значений бюджета Российской Федерации. И в 2017 году, как и в текущем, бюджет останется однолетним. Хотя ещё в 2006 году было принято решение планировать бюджет на три года. Но сложная экономическая ситуация в стране заставила власти корректировать планы и уже два года подряд составлять бюджет на один год.

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