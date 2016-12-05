МИД России: со стороны Запада не слышно осуждения обстрела госпиталя в Алеппо

Сегодня артиллерийскому обстрелу подвергся полевой российский госпиталь в сирийском Алеппо. В результате попадания мины в приемное отделение погибли два российских медицинских сотрудника и трое мирных жителей, пришедших на прием к врачу.

Минобороны России призвало мировое сообщество и международные гуманитарные организации выступить с осуждением, поскольку произошедшее в Алеппо, по мнению ведомства, нельзя назвать случайностью.

Тем не менее, как отметило российское внешнеполитическое ведомство, до сих пор со стороны властей западных стран никто не выступил с осуждением. В связи с этим МИД в очередной раз призвал страны Запада отбросить политизированный подход к сирийскому конфликту и присоединиться к усилиям по подавлению терроризма.

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