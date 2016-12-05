Число погибших в результате обстрела в Алеппо российских медиков возросло до двух

Немногим ранее сегодня “АН-онлайн” сообщали о том, что в результате обстрела сирийской “оппозиции” полевого госпиталя в Алеппо была убита российская военнослужащая медицинской службы. Еще два российских медика получили ранения.

Как стало известно, одна из пострадавших при обстреле сотрудниц госпиталя скончалась от полученных ран. Все усилия, предпринятые совместно российскими и сирийскими врачами, оказались тщетными: ранения медслужащей оказались слишком серьезными.

В настоящий момент медики борются за жизнь российского врача-педиатра, также пострадавшего во время обстрела.

Минобороны потребовало от мирового сообщества и международных гуманитарных организаций решительного осуждения действий “оппозиции”. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все виновники случившегося должны понести наказание.

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