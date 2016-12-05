Сегодня, 5 декабря, в Сирии при прямом попадании мины в российский полевой госпиталь была убита российская военнослужащая медицинской службы и два медицинских работника получили тяжелые ранения.

Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщает о беспрецедентной провокации со стороны так называемой «сирийской оппозиции», которая обстреляла российский госпиталь.

Коалиция США, Франции и Великобритании в Сирии не устает твердить об «успехах» пропаганды среди так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии. Если верить западным аналитикам, то среди боевиков все меньше террористов. Однако, прицельный огонь по российском госпиталю могли вести только «умеренные оппозиционеры»: террористы «ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) блокированы на юге Алеппо и прицельный огонь оттуда вести не могут, а обстрел был четко направлен, - артиллеристы били по координатам. Где они могли получить такие координаты, - вопрос риторический. Российское Министерство обороны считает ответственными за артобстрел госпиталя боевиков «оппозиции».

В Минобороны РФ заявляют, что обстрел госпиталя, убийство российского медика – военное преступление, и за него придется ответить Коалиции.