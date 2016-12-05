Детский омбудсмен предложила запретить перевозку детей рейсовыми автобусами

После страшной аварии в ХМАО, в которой погибли десять детей из команды Нефтеюганска по спортивной акробатике, уполномоченная при президенте по правам детей Анна Кузнецова выступила с радикальным предложением.

Омбудсмен отметила, что авария выявила ряд нерешенных проблем, связанных с перевозками детей на территории России. По мнению Кузнецовой, перевозку несовершеннолетних рейсовыми автобусами необходимо запретить, поскольку каким-либо образом проконтролировать или обеспечить сопровождение, чтобы обезопасить поездку, невозможно.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Певцов считает, что ужесточать законодательство, связанное с перевозками детей, не требуется, оно и так достаточно жесткое. По мнению Певцова, необходимо только строго следить за исполнением требуемых норм безопасности.

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