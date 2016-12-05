В Кузбассе пообещали увольнять чиновников за нарушения в перевозке детей

После страшной аварии в ХМАО, унесшей жизни десяти детей и двоих взрослых, власти Кемеровской области пообещали, что чиновников, не соблюдающих необходимые требования при организации перевозок детей, будут увольнять.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал усилить меры безопасности при перевозках организованных групп детей. Он подчеркнул, что запрещены перевозки в неблагоприятных погодных условиях - снегопад, метель или когда температура на улице снижается до -30 градусов. Губернатор также напомнил о необходимости обязательного медосмотра водителей и своевременного техобслуживания автобусов, наличия ремней безопасности, огнетушителей, аптечек, средств оповещения и готовых к использованию запасных выходов.

Тулеев заявил, что чиновники, допустившие халатность, будут строго наказываться вплоть до увольнения.

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