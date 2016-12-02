Любопытное мнение о предназначении взятки, в получении которой подозревают Алексея Улюкаева, высказал источник, пожелавший остаться неизвестным, однако, как отмечается, знакомый с ситуацией. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на «Росбалт».

Как утверждает источник, экс-министр якобы взял деньги не совсем для себя. Он хотел раздать часть суммы подчиненным. Мол, это была бы неофициальная премия за хорошо и быстро выполненную ими работу. Имеется в виду сделка по «Башнефти». А себе Улюкаев якобы хотел оставить лишь часть суммы.

Напомним, что бывший министр был задержан в ночь на 15 ноября. Его подозревают в получении взятки размером два миллиона долларов. На данный момент он находится под домашним арестом. В Сети появилось видео из зала суда, где проходило заседание по делу Улюкаева.