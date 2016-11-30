Ученые выяснили, какие виды спорта позволяют дольше жить

Австралийских ученых заинтересовал вопрос: а все ли виды спорта одинаково полезны? Они изучили данные наблюдений, которые собирали социальные службы на протяжении двенадцати лет. В них была указана информация примерно о восьмидесяти тысячах британцев, которые занимались спортом.

Как выяснилось, далеко не каждый вид спорта, как это часто принято считать, положительно влияет на здоровье, а также продолжительность жизни. Как выяснили ученые, пользу оказывают, например, теннис, аэробика. Также дольше живут и лучше себя чувствуют те, кто занимается плаванием и ездит на велосипеде. А вот футбол, бег, а также тяжелая атлетика оказались менее полезны, сообщает ria.ru.

При этом, как выяснили ученые, каждый вид спорта по разному воздействует на предотвращение развития определенных болезней. Поэтому эксперты советуют спортивным организациям комбинировать занятия, чтобы достичь лучшего результата.