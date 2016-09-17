Популярная певица Слава призналась, что больна

Популярная российская певица Слава призналась, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего.

Артистка заявила, что она работает на износ даже в те моменты, когда сильно больна и чувствует себя плохо. На своей страничке в социальной сети Instagram Слава опубликовала грустное фото и рассказала, что за двое суток выступала в четырех странах. После этого певица ощущает боль в теле, у нее поднялась температура и ломит кости, однако она и не помышляет о том, чтобы сделать перерыв в своем концертном графике.

Гастроли звезды расписаны вплоть до конца ноября - лишь тогда Слава готова подумать об отдыхе.

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