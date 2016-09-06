Известная певица Слава опубликовала фото со своей дочерью Антониной. Поклонники популярной исполнительницы обратили внимание, что девочка просто копия звездной матери, они выглядят словно сестры-близнецы.

"Близняшки", "Настя, вы с дочей одно личико", "Одно лицо - бывает же!", "А говорят клонирование еще не используют.....", "Как две капли воды, "Дочка скопировала лицо мамы", - прокомментировали фото Славы с дочерью подписчики.

Читайте также:

Слава заявила, что ее песня "Шлюха" - гимн уверенных в себе женщин.

Другие новости шоу-бизнеса.