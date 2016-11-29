В Москве семья два месяца ночевала в машине, чтобы быть рядом с умирающим сыном

Трагедией обернулась для 17-летнего жителя Воронежской области операция по удалению аппендицита. У парня вдруг начались серьезные осложнения. Местные врачи, осознав, что не смогут справиться с ситуацией, отправили пациента в столицу.

Лечение в Москве длилось почти два года. Все это время родители юноши старались почаще его навещать. А последние два месяца перед кончиной сына вообще провели рядом с ним.

Все деньги семьи уходили на лечение, поэтому возможности арендовать жилье по столичным расценкам не было. Матери и отцу тяжелобольного ребенка приходилось ночевать в машине, сообщает life.ru.

Родные семьи вспоминают, что тем приходилось постоянно заправлять топливом их старенькую «Ауди», чтобы хоть как-то согреться. А еще они очень надеются, что в России когда-нибудь рассмотрят возможность размещения родителей рядом с тяжелобольными детьми, когда те находятся в больницах.