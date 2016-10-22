Врачи скорой помощи из Волгограда решили поддержать своих коллег из Чебоксар, которых, как они считают, за откровенные танцы на рабочем месте наказали несправедливо. Врачи Волгограда сняли свое видео…

Медики танцуют, как и их чебоксарские коллеги, в рабочей форме и на рабочем месте, и даже движения похожи. Врачи волгоградской скорой помощи своим протестом дают понять, что не дадут своих коллег в обиду.

Напомним, ранее за откровенные танцы на рабочем месте были наказаны сотрудники скорой помощи в Чебоксарах. Начальство обвинило их в пьянстве на рабочем месте, хотя девушки во время танцев были абсолютно трезвы.