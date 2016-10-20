Забавное видео появилось в соцсети и сразу же начало набирать просмотры. На нем сотрудницы «скорой помощи» зажигают под хиты русского шансона. Так как на них надета форма, пользователи предположили, что подобный отрыв дамы устроили себе на рабочем месте.

По всей видимости, медики решили попросту размяться во время перерыва между вызовами. Самих героинь видео нисколько не смутила внезапная популярность. Наоборот, они заявили, что от их танцев «все рухнут», сообщает life.ru.

В самом конце ролика медики даже представились, назвав подстанцию, на которой трудятся. Однако подобная слава может обернуться боком. Минздрав региона уже начал проверку после того, как ролик появился в соцсети. Героинь видео начали разыскивать.