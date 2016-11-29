Кадыров заявил, что лично репетировал с Галустяном пародию на себя

Во вторник, 29 ноября, чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что лично репетировал с комиком Михаилом Галустяном пародию на самого себя.

Номер был продемонстрирован на концерте в честь 55-летия КВН. Бывший участник команды "Утомленные солнцем" Михаил Галустян выступил на торжественном вечере в образе главы Чечни Рамзана Кадырова, который якобы приехал поздравить с 75-летием бессменного ведущего шоу Александра Маслякова.

Кадыров признался, что провел с Галустяном всего две репетиции, в ходе которых был "подобран прикид" и разучены два-три ключевых жеста, передает РИА Новости. Акцент, по словам политика, у Галустяна получилось изобразить сразу.