Кадыров заявил, что рок-опера “Иисус Христос - суперзвезда” оскорбляет мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее поддержавший байкера Хирурга в конфликте с Константином Райкиным, высказал свое мнение о ситуации с запретом спектаклей и выставок в целом.

На своей странице в Instagram Кадыров написал, что ни власть, ни общество просто не имеют права молчать, когда наносятся оскорбления религиозным чувствам, а в театрах и выставочных залах пропагандируют педофилию и гомосексуализм. В частности, Кадыров отозвался о рок-опере “Иисус Христос - суперзвезда” как о постановке, оскорбляющей не только христиан, но и мусульман, поскольку Иисус Христос является одним из самых почитаемых мусульманами пророков.

Ранее Кадыров заявил, что байкер Хирург выразил общее для всех здоровых россиян мнение, резко высказавшись по поводу слов Райкина о запретах в искусстве.