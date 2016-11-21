Минобороны: боевики применяли химоружие в Алеппо

Ранее уже сообщалось, что российские военные обнаружили на юго-западе сирийского города Алеппо боеприпасы, которые не разорвались. Они содержали химические вещества. Применение террористами химоружия было доказано в лабораторных условиях.

Минобороны РФ подтвердило, что имел место факт использования хлора и белого фосфора со стороны боевиков. Были взяты пробы грунта в тех местах, где упали мины. Также исследовались осколки боеприпасов. Помимо этого были взяты пробы у местных жителей, пострадавших от применения химоружия.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российские военные продолжают собирать доказательства использования боевиками запрещенных средств ведения войны. При этом он отметил, что приглашенные для совместной работы специалисты Организации по запрещению химического оружия до сих пор не прибыли в Алеппо.