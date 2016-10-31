ИноСМИ: Россия готовит масштабное наступление на Алеппо

Британская газета The Times со ссылкой на собственные источники в разведке сообщает, что Россия собирается на этой неделе провести масштабную военную операцию в сирийском городе Алеппо

Газета связывает прибытие в район боевых действий крейсера “Адмирал Кузнецов” с началом наступления. Предполагается, что операция по захвату города будет проведена в тот момент, когда активность Вашингтона на внешнеполитической арене значительно снизится из-за президентских выборов в стране, поскольку Москва якобы планирует поставить нового американского лидера перед свершившимся фактом.

При этом выражаются опасения, что наступление может повлечь за собой значительные жертвы среди мирного населения.