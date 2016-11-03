Военные эксперты из РФ выяснят, применялось ли в Алеппо химоружие

В сирийский Алеппо сегодня прибыли российские военные эксперты, которые намерены взять пробы и выяснить, применяли ли боевики химическое оружие, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, боевики, которые пытались прорвать внешнее кольцо сирийских войск в Алеппо не раз использовали отравляющие вещества. Российские эксперты, прибывшие в Сирию, как подчеркнул Конашенков, имеют все необходимые для экспресс-анализа, отбора и транспортировки проб в РФ технические средства.

РИА "Новости" уточняет, что все обнаруженные химикаты будут проанализированы в лаборатории Научного центра Войск радиационной, химической и биологической защиты.