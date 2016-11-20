Путин заявил, что не всегда соглашается с мнением патриарха Кирилла

Российский лидер Владимир Путин заявил, что далеко не всегда согласен с мнением патриарха Московского и всея Руси Кирилла, однако очень часто внимательно прислушивается к мудрым советам священнослужителя.

Об этом глава государства рассказал в фильме "Патриарх", фрагмент которого продемонстрировали сегодня на телеканале "Россия 1" в программе "Вести недели". Путин уточнил, что иногда они с патриархом Кириллом могут даже поспорить, однако в целом их взгляды очень похожи.

По мнению российского лидера, священнослужитель всегда открывается новыми гранями, поскольку является образованным, умным и глубоким человеком, с которым очень интересно поговорить на любые темы. Патриарху, напомним, сегодня исполнилось 70 лет.