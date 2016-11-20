Патриарх Кирилл: Бесплатные аборты - это как помощь наркоманам

Глава российского духовенства в сентябре 2016 подписал петицию к президенту России. После появившихся в СМИ спекуляциях на этот счет Патриарх уточнил для журналистов, что конкретно он имел в виду.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает не против абортов как таковых, а против того, чтобы они входили в систему общего медицинского страхования, передает republic.ru.

Патриарх усматривает явное противоречие в том, что государство явно считает аборты негативным явлением, и в то же время помогает им в виде страховки. Такую позицию Кирилл сравнил с помощью наркоманам или алкоголикам – ведь ни те, ни другие страховок не получают.

Патриарх вместе с тем признает, что в настоящее время полный запрет на аборты в России невозможен.