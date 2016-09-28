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Пользователи соцсетей в шоке от предложения запретить аборты

28 сентября 2016, 21:08 [ «АН-онлайн» ]

Пользователи соцсетей в шоке от предложения запретить аборты
Фото: АН

В Интернете разгорелись бурные обсуждения по поводу возможного запрета абортов и беби-боксов. Многие пользователи надеются, что все эти предложения все-таки не всерьез. «Аргументы недели» приводят самые яркие посты на эту тему и комментарии.

Журналист Аркадий Бабченко: «Если вы одновременно запретите и аборты, и бэби-боксы, вы начнете находить мертвых детей по помойкам и лесопосадкам.
Поздравляю. Вы станете убийцами».

Дагестанский блогер Мурад Мустафинов: «А что они будут делать с детьми грудными, выброшенными около детдомов или в мусорки, что еще хуже? Таких детей будет очень много, содержать ребенка дороже, чем себя сегодня».

Журналист Ольга Алленова: «Прежде чем запрещать бэби-боксы и аборты, надо создать федеральную, работающую, эффективную систему поддержки женщин в трудных или кризисных ситуациях, одиноких матерей, бедных или асоциальных семей».

Общественный деятель Алена Попова: «Рост рождаемости по Мизулиной-Кузнецовой: 1.Запрет абортов/бэби-боксов/контрацепции 2.Штраф за изнасилование - 500 р. 3.Налог на бездетность».

Телеведущая Елена Чекалова: «Все это ханжеское запретительство уже проходили при совке. Горе стране, где люди, призванные защищать материнство и детство, берут на себя роль инквизиции. Опять подпольные аборты? Изуродованные женские и детские судьбы? В проклинаемой этими тетками Западной Европе на государственное пособие матери-одиночки можно безбедно жить, а у нас раздают только запреты и пощёчины».

Президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин: «Вопрос к православным, считающим, что аборты стоит вывести из системы ОМС, чтобы налоги противников абортов не шли на покрытие дел греховных. Согласны ли вы на распространение этого принципа на людей иных убеждений? Чтобы налоги пацифистов не шли на строительство танков, налоги язычников на ремонт храмов, а налоги антипрививочников - на вакцинацию?».

Из комментариев:

«Женщин по обыкновению спрашивать не стали»

«Патриарх Кирилл подписал сегодня воззвание, требующее полного запрета абортов. Аборты выразили сожаление, что не встретились с ним семьюдесятью годами раньше»

«Может, все-таки пора жить в 21 веке и дать человеку самому решать, что ему делать, а что не делать!» 

«Не с того начал. Запретить секс на всей территории России. Тогда и абортов не будет». 

«Думаю, что если запретить аборты, то это решит все проблемы. Вот наркотики запрещены, и нет проблем с наркоманией. Это так и работает». 

«Россия со страшной силой ломится в средневековое мракобесие» 

«Это отвлекающий маневр от реальных проблем в стране».   

«Васильева украла миллионы – нестрашно, Захарченко украл миллиарды – переживем. Но только вот проклятые бабы урон ОМС наносят».  

Есть, конечно, и противоположные мнения. Например, «Работать надо, а не сидеть в кафешках за гаджетами, вот и будет, на что деток растить!». 

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