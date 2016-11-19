СПЧ потребовал опубликовать материалы дела Улюкаева

Михаил Федотов, занимающий должность главы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), заявил, что общественность должна получить доступ к материалам дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Напомним, следственные органы предполагают, что Улюкаев вымогал крупную взятку. В настоящий момент экс-чиновник находится под домашним арестом.

В соответствии с действующим законодательством материалы дела засекречены. Федотов с этим не согласен и считает, что их нужно обязательно предать огласке. По его словам, российские общество имеет право знать подробности произошедшего.

Кроме того, правозащитник признался в том, что испытал шок, когда узнал о задержании Алексея Улюкаева. Бывший министр, по мнению Федотова, является серьезным государственным деятелем.