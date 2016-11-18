Улюкаев не желает сидеть дома

Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев направил а Мосгорсуд апелляционную жалобу на постановление Басманного суда о своем домашнем аресте.

Об этом сегодня рассказал адвокат экс-главы Министерства экономического развития. Как уточняет в пятницу "Дождь", Улюкаев надеется, что ему изберут более мягкую меру пресечения.

Напомним, что Алексей Улюкаев был задержан в ночь на вторник, 15 ноября. В отношении чиновника завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Он будет находиться под домашним арестом в течение двух следующих месяцев.