У Милонова есть свой рецепт русиано

У депутата Госдумы Виталия Милонова есть свой собственный рецепт новейшего кофе русиано.

Как заявил Милонов, в напиток из чувства патриотизма следует добавлять традиционные для российского севера ягоды - клюкву или бруснику. Согласно данным "Радио Балтика", депутат предложил собрать экспертный совет и позвать туда его, поскольку он прекрасно разбирается в кофе и сможет выбрать самый вкусный. Потом необходимо вывести лучший рецепт с ягодами, официально назвать его русиано и подавать в Госдуме и Заксобрании.

Пока трудно сказать, пошутил Виталий Милонов или всерьез увлекся идеей приготовления бодрящего напитка.