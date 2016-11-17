Бар Екатеринбурга переименовал кофе американо в руссиано, как и советовал Медведев

Меню в баре, который последовал совету премьер-министра России, называется «Премьер». Кофе там подается под названием «руссиано». Бар Екатеринбурга «Огонек» стал самым первым, кто переименовал кофе американо.

Все позиции в меню «Премьер» отличаются предельной политической корректностью, передает RT.

Меню содержало прежде множество названий блюд и напитков, которые были откровенно непатриотичны. Теперь не так, причем на все переименованные позиции есть специальная скидка от бара.

Например, виски Jack Daniel's теперь можно заказать как «Жору Денисова», American Honey стал «Сладкой Россией», а коктейль New York Sour — это теперь «Кислая Пермь». Особым спросом пользуется в баре бывший коктейль B-52, котрый теперь заказывают как «Cу-34».

Ранее «АН-онлайн» сообщали о предложении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева переименовать кофе американо в русcиано.