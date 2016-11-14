Мизулина назвала компьютерные игры причиной инцидента с подростками под Псковом

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина на своей странице в Twitter сообщила о намерении внести в Госдуму законопроект, касающийся возрастной маркировки игрушек и компьютерных игр.

Сенатор выразила убеждение, что в трагедии, разыгравшейся сегодня в Псковской области, где двое подростков забаррикадировались в доме, обстреляли полицейских, а затем покончили с собой, немаловажную роль сыграли компьютерные игры. Опасность так называемых “шутеров” Мизулина видит в том, что они стирают грань между реальностью и виртуальным миром, поэтому необходимо ограничить их продажу несовершеннолетним.

Мизулина отметила, что соответствующий законопроект был разработан еще несколько лет назад, однако ему до сих пор не дали хода. Теперь, по мнению сенатора, его нужно доработать с учетом широкого распространения смартфонов и онлайн-игр. Мизулина считает, что законопроект, касающийся в том числе и возрастной маркировки детских игрушек, будет внесен в Думу уже к концу этого года.

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