Следователи раскрыли детали инцидента с подростками под Псковом

Стали известны новые подробности происшествия, случившегося в Псковской области, где несколько подростков сначала обстреляли полицейскую машину, а затем покончили с собой.

По сообщению пресс-службы ведомства, переговоры с несовершеннолетними длились в течение нескольких часов. Никаких требований подростки не выдвинули, однако через некоторое время перестали выходить на связь. Тогда было решено привлечь к штурму дома бойцов СОБРа.

Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты, но, ворвавшись в дом, обнаружили подростков мертвыми. По предварительной версии, несовершеннолетние совершили самоубийство: парень застрелил девушку и покончил с собой.

Ранее в Instagram была опубликована видеозапись, на которой один из подростков, прежде чем начать стрельбу по полицейскому автомобилю, заявляет, что это последние минуты его жизни.

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