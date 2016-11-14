В поселке Струги Красные Псковской области несколько подростков открыли огонь по припаркованному рядом с домом полицейскому автомобилю. Видеозапись, запечатлевшую этот “подвиг”, они разместили в соцсети Instagram.

Как сообщили в управлении МВД по области, в полицию поступило сообщение о том, что в доме может находиться несовершеннолетний, который ранее был объявлен в розыск из-за того, что не вернулся домой. Однако стоило полицейским подъехать к указанному зданию, по автомобилю был открыт огонь из окна. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

По сообщению РЕН ТВ, к дому были вызваны бойцы СОБРа Росгвардии. В результате переговоров трое находившихся в доме подростков сдались.

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