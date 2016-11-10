Видео с задержанием украинских диверсантов в Севастополе опубликовано ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ распространила видео с задержанием в Крыму украинских диверсантов.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники ФСБ задерживают на улице одного из подозреваемых, надевают на него наручники и сажают в свой автомобиль. Также на видео запечатлен обыск по месту жительства подозреваемого. В его жилище правоохранители нашли, в частности, оружие и военную форму, свидетельствующую о принадлежности мужчины к украинским вооруженным силам.

О том, что в Севастополе задержаны диверсанты с Украины, «АН-онлайн» сообщили утром в четверг. Позже стало известно, что подозреваемые признались в работе на киевские спецслужбы.