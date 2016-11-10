Они «раскололись»: задержанные на севастопольской земле диверсанты 10 ноября признались, что работали на Службу безопасности Украины. Сообщается, что целями диверсантов могли быть военные базы.

Следствие предполагает, что целями диверсионной группы СБУ были военные склады, электроузлы и станции газораспределения, пишет «Российская газета».

Задержанные признали свою вину в подготовке терактов и стали сотрудничать со следствием. Возможные диверсии удалось предотвратить благодаря оперативным действиям ФСБ. Из спецтайников задержанных была изъята взрывчатка, оружие, средства связи и карты с отмеченными объектами диверсий.

В настоящее время севастопольский суд избирает задержанным меру пресечения. Украинская сторона свою связь с ними не признает.