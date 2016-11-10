В Крыму снова задержали украинских диверсантов

ФСБ России сообщило о задержании вчера, 9 ноября в Севастополе украинской диверсионной группы, готовившей теракты на военных объектах Крыма. В спецслужбе считают диверсантов сотрудниками ГУР Минобороны Украины.

Украинские террористы имели при себе достаточно мощные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, рации, а также карты-схемы объектов, на которые планировали нападение. В том числе военной и гражданской инфраструктуры, утверждают в ФСБ.

Подобная диверсионная группа с большим количеством взрывчатки была задержана ФСБ в начале августа. Сообщалось, что тогда погиб российский военнослужащий. Инцидент поставил под сомнение продолжение общения в «нормандском формате» между Россией и Украиной. Минобороны Украины тогда отрицало причастность к отправке террористов в Крым, надо полагать, будет так вести себя и сейчас.

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