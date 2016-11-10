Ростуризм: россиянам небезопасно находиться в Грузии

Россиян предупредили об опасностях, которые их могут подстерегать на отдыхе в Грузии. Такую меру сочли необходимой, так как в последнее время число наших туристов в этой стране возросло.

Ростуризм призвал туроператоров рассказывать всем желающим отправиться в Грузию о том, что их там могут ожидать неприятности. В этой стране до сих пор действует закон об оккупированных территориях. По нему может грозить не только штраф, но и тюрьма за посещение Абхазии или Южной Осетии, сообщает rg.ru.

Уже известны случаи, когда граждан нашей страны отправляли за решетку. При этом Ростуризм предупреждает, что, так как с Грузией разорваны дипломатические отношения, россиянам не смогут помочь.

Также жителей нашей страны просят оформлять медицинские полиса, отправляясь в Грузию. Цены на услуги врачей в этой стране «кусаются».