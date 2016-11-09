Жириновский отметил победу Трампа, устроив в Госдуме банкет

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали, что в Госдуме с радостью восприняли новость о победе Дональда Трампа. Депутаты даже стали аплодировать.

Однако Владимир Жириновский пошел еще дальше. В честь знакового события, которое сегодня произошло в США, он устроил банкет прямо в Госдуме. В перерыве пригласили за стол членов партии и журналистов, сообщает rbc.ru.

По словам лидера ЛДПР, банкет обошелся в сто тысяч рублей. Помимо всевозможных закусок на столе стояло шампанское. Не удержался Жириновский и от речи. Поднимая стаканчик, он выразил надежду, что отныне Америка будет поменьше вмешиваться в дела других стран.

Также лидер ЛДПР предложил тост за новую политику США и налаживание отношений с нашей страной.