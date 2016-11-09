Жириновский отметил победу Трампа, устроив в Госдуме банкет

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В Греции приостановили чемпионат по футболу из-за поджога дома главы судейского комитета
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Железняк считает, что Клинтон подвела антироссийская истерия
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Европейцы возвращают негров в Африку
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Добро пожаловать в Москву, дорогой товарищ Трамп!
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Путин готов восстановить прежние отношения с США после победы Трампа
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Сергей Аксёнов сравнил выборы в США с крымским референдумом
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В Калифорнии протестуют против избрания Трампа (ВИДЕО)
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На победу Трампа биржи отреагировали как на теракт 2001 года
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Алексей Кудрин: выборы президента США - это продолжение Brexit
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В WBC официально подтвердили дату боя Поветкин – Стиверн
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Победа Трампа привела в восторг депутатов Госдумы
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На ЧЕ-2017 по футболу россиянки сыграют в группе с Германией, Италией и Швецией
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Актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запретили посещать Украину
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Запасов песка, глины, камня и гипса в Башкирии хватит на 50-100 лет
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Путин пожелал успехов президенту Трампу
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Депутаты отказались рассматривать вопрос о референдуме по мосту Кадырова
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Клинтон признала поражение, Трамп выступил с президентской речью
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Депутаты Госдумы от Крыма попали в "черный список" ЕС
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Трамп набрал положенное количество голосов, чтобы стать президентом США
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В Белгороде найден труп сына российского сенатора