Штрафы стритрейсерши Багдасарян оплатил ее отец

Долги стритрейсерши Мары Багдасарян по штрафам после резонансного дела о гонках на "гелендвагене" оплатил ее отец.

Мужчине пришлось выложить за нарушения дочери-экстремалки более миллиона рублей. Юная гонщица на суде заявила, что в настоящий момент нигде не работает, однако имеет возможность оплатить свои штрафы, передает "Российская газета".

Напомним, что накануне по одному из штрафов Маре Багдасарян назначили арест на десять суток. Данный штраф девушке вынес инспектор непосредственно на месте нарушения.

Днем во вторник, стритрейсерша призналась, что хотела бы работать "в ментуре".