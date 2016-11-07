Бизнес в Крыму по цивилизованным правилам

Бизнес в курортной зоне не похож на другие виды коммерции. Он полностью «заточен» на удовлетворение требований гостей. К сожалению, по старой, еще советской традиции, качество этого бизнеса часто оставляет желать лучшего. Но традиция эта ломается под напором времени и новых требований.

«АН» беседуют с Антоном Заводиленко, основателем и руководителем компании «Пилот АВ», которая специализируется на транспортном, экскурсионном и развлекательном обслуживании тех, кто приезжает отдохнуть или поработать в Крым.



Выйти из украинской тени



- Антон, информация о вашем транспортном парке и услугах на сайте впечатляет масштабностью. Обычно это говорит либо об очень крупных финансовых вливаниях, либо о долгом и упорном пути. Когда и с чего начинался ваш бизнес?



- Не так давно. Идея создания транспортной компании пришла мне в голову в 2006г. До этого я вел бизнес в другом направлении, связанный с оптово- розничной торговлей продуктами питания. Приходилось часто пользоваться услугами такси. Спрос на такси был высокий, а служб не хватало, поэтому приходилось ждать машину подолгу. А приезжали убитые таратайки, в которые бизнесмену и садиться как-то неудобно. Постепенно созрела эта мысль - запустить такси с ориентацией на сервис. Открыл фирму, назвал ООО «Пилот АВ», подобрал водительский состав с хорошими автомобилями, и приступил к работе.



Главное, что с самого начала отличало нас от других похожих фирм – задача дать людям максимум безопасности, комфорта и приятных эмоций. Клиенту приятно, когда за ним приезжает чистый автомобиль, за рулем которого вежливый водитель, одетый с иголочки. Это самого клиента пропитывает самоуважением. И направление принесло свои плоды. Клиентам наш сервис пришелся по душе. Мы стали завоевывать популярность. Никакого финансового вливания извне не поступало, все на свои, кровные.



Вы знаете, я очень благодарен Богу, что он мне дает интересных, целеустремленных, профессиональных людей, которые верят мне и идут за мной. Коллективом своим я очень дорожу и люблю его. Знаю на сто процентов, что любой заказ будет выполнен на 5!



- Ваша компания работала и под украинскими властями, и теперь по российским законам. В чем основные различия?



- Раньше на Украине бизнес старался быть в тени. Само государство способствовало этому. На Украине имелось всего два вида налогообложения для ведения бизнеса. В нашем российском законодательстве предусмотрен большой выбор систем налогообложения, на все случаи жизни. Это позволяет бизнесу не уходить в тень.



- В чем плюсы и минусы двух этих систем?



- Кроме более универсальной системы налогообложения и отработанности большинства процессов, меня в российской системе привлекает вот какой фактор. Куда девались наши деньги на Украине – никто не знает. А вот сейчас мы платим налоги, и эти деньги работают на улучшение нашего полуострова, который с каждым днем становиться все красивей и красивей. И это отнюдь не мелочь, как может показаться со стороны.



- Легко ли вам удалось перестроиться под российские требования?



- У меня сложностей не было. Я готов был работать по цивилизованным правилам. Вот бухгалтерам пришлось попотеть, изучая новые для них требования. Но ничего, перестроились.



- Распространено мнение, что после возвращения Крыма в Россию, на полуостров хлынул российский бизнес, агрессивный и клыкастый, и начал выдавливать местных с лакомых «полян». Но по вашему размаху не скажешь, что вас сильно потеснили. Как вам удалось выстоять и не сказки ли это вообще о «нашествии с Большой земли»?



- Возможно, в каких-то других областях бизнеса что-то и было, не знаю, но нашего направления это никак не коснулось. Никаких новых проблем не возникло. Скорее, наоборот, появилось много новых возможностей, которые мы стараемся не упустить. Самое главное в бизнесе, как и в спорте - не стоять на месте, а развиваться. Сам рынок требовал новых направлений. К службе такси мы добавили прокат авто, аренду яхт, автобусные и грузовые перевозки. Переход в Россию задал очень хороший темп. Когда хлынул большой поток туристов с «материка» - спрос на услуги стал возрастать. Требования к сервису резко повысился, потому что россияне уже повидали иностранных курортов, и чтобы их привлечь, надо было стараться. И мы стали перестраиваться. К услугам добавили вертолет, продажу авиабилетов. Разработали широкую программу экскурсий, как на вертолете, так и детские групповые автобусные, пешие, а также экскурсии на катерах и яхтах. Можно долго описывать наши направления, но лучше зайдите на наш сайт pilotservice24.ru , там более подробно увидите. Посмотрите на наши удобные автобусы, отличные машины, шикарные яхты. Кстати мы сейчас разрабатываем новые направления под названием «Развлечения» .



Мы считаем, что данное направление принесет нашим клиентам много ярких и позитивных эмоций. Даем гарантию! Так что нужно работать и двигаться вперед



- Маршрутов на Украину в ваших списках на сайте не видно. Отношения прерваны? Отразилось ли это на бизнесе?



- Отразилось, конечно. Но в ЛУЧШУЮ СТОРОНУ! Благодаря моей команде, и нашим клиентам мы ни только добавили новые направления, но и стали работать по всей России. В частности, мы уже два года являемся главными перевозчиками Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли». Мы очень гордимся, что нам доверили такую серьезную работу. Так как гастроли проходят по всей территории страны, то и транспорт нужен как легковой и автобусы, так и грузовой для перевозки декораций. Работаем так же и с туроператорами, другими организациями, предоставляем транспорт для тех или иных задач. На Украине это было в принципе невозможно.



Машины только «с иголочки»



- Чего в вашей компании больше – такси, проката автомобилей, вип-услуг или туристической деятельности?



- Мы дорожим каждым направлением, и если где-то происходит ослабление позиций, то сразу стараемся принять меры. Я не разделяю направления на важные и менее важные. Каждое направление дополняет другое.



- В вашем автопарке только на прокат выделено больше 150 автомобилей, причем, высокого класса. Это же сумасшедшие деньги. Они все принадлежат самой фирме?



- Есть и привлеченные водители со своими автомобилями. Хотя, конечно, стараемся с каждым годом увеличивать свой автопарк.



- Сколько лет, в среднем, вашим автомобилям? Есть ли у них установленный срок службы?



- У нас ездят автомобили не старше 2013 года выпуска. Срок службы не более 5 лет. Это принципиально. Мы закладываем высокий уровень сервиса и комфорта, у нас не могут на вызов выезжать чадящие развалюхи.



- Куда потом деваются отработавшие свой срок машины?



- Продаем.



- Как происходит техобслуживание машин, предназначенных для проката? Ведь клиенту крайне важно, чтобы у него машина бегала, как новенькая, у нег нет времени возиться с ее ремонтом. Если машина сломается, это испортит ему весь отпуск.



- У нас договор на ремонт с СТО. Ремонт происходит по графику ТО каждые 10.000 км. Наши клиенты довольны!



- Каков алгоритм получения машины в аренду. Вот приехал я к вам и хочу взять машину. Что от меня потребуется для получения? Какая-то страховка?



- В первую очередь вам необходимо заранее забронировать автомобиль, особенно это касается летнего периода. Все телефоны, емейлы и другие контакты есть на сайте. После этого мы заключаем с вами договор аренды. Нам понадобятся данные вашего паспорта и водительского удостоверения. Мы проверим вас по программе неблагонадежных клиентов автопроката. Это база где легко проверить, можно ли вам доверять автомобиль или нет. Если все хорошо, 10 минут и вы уже путешествуете по Крыму за рулем чистенькой и комфортной машины.



- А что с возвратом? Что будет, если я не разобью, конечно, но скажем, чуть поцарапаю автомобиль? Известны случаи, когда компании вымогают с клиентов деньги за якобы нанесенными ими повреждения, хотя они были изначально – клиент ведь не лезет под капот, не рассматривает авто в лупу.



- На самом деле, для того чтобы получить или вернуть автомобиль, клиенту даже не нужно приезжать к нам в офис. По его желанию это может произойти там, где ему удобно. Мы можем даже выехать в другой город. Проблем с этим нет. Да, всякое случается. Если вы взяли автомобиль и повредили его, вступает в силу страховка, в частности «Каско», если она полная. Оплачивать клиенту придется только часть. Мы сразу обговариваем и предупреждаем клиентов, полная страховка или нет. Проблем не возникало. Что касается поломки автомобиля, то вы ответственности не несете. Если только вы не пробили поддон и не вытекло масло, что привело к остановке двигателя. Такой случай, к сожалению, у нас был. Клиенты приняли свою вину и оплатили новый двигатель. Кстати, у нас остались с ними великолепные взаимоотношения, и они неоднократно после этого брали автомобили сами и давали рекомендации своим друзьям. Мы не сторонники заработка на выдуманных повреждениях. Ведь вы больше никогда в такую компанию не вернетесь. А мы клиентами дорожим.



- Кроме обычных автомобилей, вы даете в прокат и машины ВИП-класса. Есть какие-то особенности этой услуги? Одно дело отдать в чужие какой-нибудь «пыжик». И совсем другое – двухсотый Лендкрузер, который стоит, как внешний долг какой-нибудь африканской страны. Или их «прокатывают» только с водителем?



- Вы говорите, не боимся ли мы, что у нас такую машину угонят? Нет, не боимся. На всех авто у нас установлен gps-маяк слежения. С его помощью мы не только отслеживаем передвижение автомобиля, но и можем дистанционно заглушить двигатель в случае нарушения условий договора. При выдаче такой машины есть, конечно, свои особенности. В первую очередь смотрим на стаж управлением автомобилем. Он должен быть не менее 5 лет. Данными автомобилями пользуются в основном люди среднего возраста и, конечно, состоятельные. В основном это бизнесмены. Естественно проверяем по базе клиента. Ну и залоговая сумма за автомобиль не даст его получить «не тому человеку» - она достаточно высокая, как и суточная аренда. В основном стараемся отдавать проверенным людям.



- Одна из «фишек» вашего проката то, что на авто нет ни логотипов, ни других опознавательных знаков фирмы. В чем смысл?



- Конечно, вопрос поднимался, повесить бренд нашей фирмы на авто, но мы сняли его с повестки дня. Проводили опрос, который показал, что клиентам не хотелось бы управлять автомобилями с логотипом фирмы. Причину мы не стали выяснять. Нам достаточно того, что мы выяснили желание клиентов. Для нас это закон.



- Машины в вашей службе такси отличного качества. Сказывается ли это на цене? Отличается ли она от средней по региону?



- Наши услуги чуть дороже, чем у других служб. Но разница в денежном выражении в итоге крайне незначительна. Средний чек по городу - 200 рублей, в других службах -150. Но наши машины всегда чистые, наш водительский состав опрятно одетый и вежливый, в авто не курит. Ну и главное отличие от других служб - это подача авто. Я не придумываю, это слова клиентов. При вызове других служб запросто можно услышать в ответ «в вашем районе машин сейчас нет». Наши машины приедут всегда. Звоня по нашему телефону, клиент может быть уверен, что ему не придется искать в другом месте. Мы в лепешку расшибемся, но машина за вами приедет, и приедет вовремя.



За ваши деньги – любой каприз



- Кроме такси, проката и перевозок людей автобусами в вашем «прейскуранте» значится экскурсионное обслуживание. Но для полноценной экскурсии нужно не только довезти людей и показать им достопримечательность, но и рассказать о ней. Кто работает гидами в вашей компании?



- В нашей компании работают профессиональные аккредитованные гиды, с большим опытом работы, владеющие разными языками (английский, китайский, немецкий, испанский, итальянский и т.д.). Мы выбирали людей не просто профессиональных, но и любящих свою профессию и наш полуостров. Они могут не только интересно рассказать о популярных объектах, но и показать вам такие достопримечательности, которые вы не встречали в путеводителях. Мы предлагаем широкий спектр экскурсионных услуг: вертолетные, автобусные, пешие, водные экскурсии. Также предлагаем экстремальные развлечения: дайвинг, полеты на воздушном шаре, параплане , прыжки с парашютом, скалолазание, в зимний период-катание на снегоходах и другой отдых. Возможно, по отдельности их можно заказать и в других местах. Но только у нас вы можете получить это все в одном месте и выбрать то, что вам хочется больше.



- Отдельной строкой в ваших услугах стоят катера, яхты и вертолеты. Некоторые экземпляры, которые можно увидеть на сайте, просто поражают своей роскошью. Откуда? Слабо верится, что вы, как бы успешно ни шел бизнес, можете держать в своем «парке» десяток вертолетов и несколько десятков двадцатиметровых яхт и катеров. Откуда они? Кто их обслуживает?



- У нас есть свой вертолет, и большую часть заказов мы «закрываем» им. Все же это не такси, получить за один день десять заказов маловероятно. Но у нас есть партнеры, которые всегда готовы принять наш заказ на вертолетную экскурсию или целевой полет, если он понадобится. Наш вертолет проходит обслуживание в Краснодаре каждые 50 часов налета. Безопасность на высочайшем уровне.



Яхты, разумеется, не являются нашей собственностью, мы их арендуем.



- Обслуживание «особо важных персон» выделено у вас в отдельную графу. Что входит в это обслуживание?



- Что угодно. Первым делом мы получаем техническую заявку с подробным описанием заказа. Ведь у каждый клиент индивидуален в своих требованиях. Одному надо автомобиль с водителем и больше ничего, а другому полный спектр услуг, начиная от заказа гостиницы, и заканчивая сопровождениям от начала и до конца. С каждым работаем индивидуально. Готовы выполнить любое желание клиента, в рамках законности, разумеется.



- Вы отмечаете, что вашим коньком является транспортное обслуживание звезд эстрады и других т.н. «селебрити». Насколько часто они к вам обращаются? Если не секрет, кто именно?



- «Звезды» к нам обращаются, в основном, летом, когда идет сезон гастролей. В это время у нас аврал, работаем много и кропотливо. Мы не можем себе позволить кому-то отказать или обслужить формально. Это наш имидж, наша репутация. На них надо много работать и очень легко потерять. Количество обращений звезд эстрады с каждым годом у нас растет. Значит, мы работаем правильно, и им наш сервис приходится по душе. Наш главный клиент - Министерство культуры Российской Федерации. Официальное признание дорогого стоит. Мы обслуживаем театры. В частности: Московский драматический театр на Малой Бронной, Московский Губернский театр, Московский театр под руководством О. Табакова , МХТ имени А.П. Чехова и другие.



Очень ценим, что к нам обращаются звезды эстрады. Например, Лолита Милявская, Олег Газманов, Бьянка, группа 5sta Family, Диана Арбенина, актриса тетра и кино Мария Голубкина, Сергей Жигунов и другие



- А кто-то обращается повторно?



- Разумеется. Да практически все, кто с нами поработал один раз, в последующем именно к нам и обращаются.



- О капризах «звезд» всем известно. Случались ли в вашей практике неприятные инциденты с ними?



- Вы можете не поверить, но нет. О таких скандалах мы только слышали, но сами не видели. Те, с кем мы работаем, являются интеллигентными людьми, с которыми приятно поговорить на любые темы. Наверное, «звезды» с подмоченной репутацией знают и нашу репутацию, поэтому пользуются услугами других компаний.



- Случались ли обратные примеры – например, непривычная скромность в запросах или неожиданно достойное поведение людей, от которых ждешь звездной болезни и закидонов?



- Помню, как для одного человека из Министерства был заказан VIP-автомобиль, но он отказался, мотивируя это тем, что желает проехать до Южного берега Крыма со своими детьми на троллейбусе.



