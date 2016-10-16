Наш Роберто

В дегустационном зале «Массандры» горели свечи на стильном рояле. Одна из сотрудниц в белом халате негромко, но весьма профессионально, наигрывала гимн Италии. Перелив клавиш каким-то образом доносился до голицынских подвалов. Наверное, так и было задумано. Потому что как раз в это время, при большом стечении телевизионщиков, делегация северных областей Италии осматривала знаменитую энотеку.

Жемчужина коллекции «Массандры», бутылка Хереса 1775 года, ласкала взоры гостей с Аппенинского полуострова, а озябшие пальчики задумчивой Насти, скользящие по клавиатуре рояля, напоминали о, все еще жарком солнце Тосканы, Лигурии, Венето….



Журналистов «Аргументы недели - Крым» событие, безусловно, интересовало. Но они, может быть, впервые ничего не записывали. Главное дело было уже сделано.



2 сентября «Аргументы недели - Крым» рассказывали о Роберто Лочичеро и его паста-бар в Симферополе, на углу бульвара Ленина и улицы Дзюбанова. Не будем напоминать о его замечательностях, все легко находится в Сети. Нам с первых минут знакомства стало понятно, что Роберто Лочичеро - это сильный идеологический ресурс российского Крыма. 100% сицилиец, приезжает из Киева и открывает в Симферополе свой бизнес, невзирая на санкции! Если бы Роберто Лочичеро не было, то его стоило придумать!



Немного казалось странным, что при всей самобытности сеньора Лочичеро, власти не обратили на него внимания и не явили его наезжающим в Крым зарубежным гостям. Это же первая ласточка. Показывайте его всем. Создавайте и развивайте атмосферу успеха. Казалось бы, что может быть проще. И все ингредиенты победы под рукой.



Когда первое удивление прошло, стало понятно, что придется все делать своими руками. Ожидаемый визит в Крым депутации Италии, становился пробой пера. Роберто Лочичеро должен был возникнуть перед своими земляками. Как черт ли из табакерки или сюрприз, заранее спланированный организаторами визита. Лучше, конечно, сюрпризом. Так эффектнее.



Беглый опрос политиков и лидеров общественного мнения показал, что персона сеньора Лочичеро встречается благосклонно и с любопытством. Некоторые про него даже что-то где-то слышали. Но более ничего не происходило. Наверное, люди очень заняты, да и от журналистов не привыкли ничего всерьез воспринимать кроме злобной критики.



Итак, приближался час «Х». А мы, с точки зрения внедрения сеньора Лочичеро в «тело» итальянской делегации, были, что называется, ни в одном глазу. Вызывающие симпатию северные итальянцы могли уехать из Крыма, не познакомившись с нашим Роберто!



За день до события развели руками и московские визави: идея хорошая, но решайте все на месте. В Крыму есть уполномоченные люди. Круг замкнулся. Надо идти в Госсовет или в Совмин и брать нахрапом.



Воображение, конечно, рисовало эффектное заявление на пресс-конференции. Журналист «Аргументов недели - Крым» встает и все падают, потрясенные нестандартностью его мышления. Но блеснуть не удалось, что совсем не обидно, потому что блистать должен был сеньор Лочичеро. Слава Богу, среди организаторов визита нашлась ясная голова пиарщицы ялтинского международного экономического форума Анастасии Воскресенской, которая мгновенно оценила привлекательность идеи «Аргументов недели - Крым».



Явление Роберто Лочичеро итальянцам случилось в подвалах «Массандры» под аккорды Fratelli d'Italia («Братья Италии» - гимн). Сеньор Лочичеро ожидаемо стал звездой федеральных телеэфиров. А его выступление на круглом столе, вызвавшее живой интерес у соотечественников, выглядело для всех отличной домашней заготовкой оргкомитета. Хотя, на самом деле, стало результатом отчаянной импровизации журналистов «Аргументы недели - Крым». Удовлетворенные собой мы, покидая гостеприимную «Массандру», услышали фрагмент диалога корреспондента и камермэна одного из телеканалов:



- А потом запишем Роберто!



- Какого Роберто, нашего?



- Конечно, нашего!



Много ли в Крыму Роберто? Не знаем, не считали. Но только лишь сеньор Лочичеро получил уважительный титул «Наш Роберто».



Заработало! Как вам кажется, уважаемые читатели?