Уроженка Симферополя сделала итальянского физика крымским ресторатором

Два года назад сицилиец Роберто Лочичеро Ваина жил и работал в Киеве, занимался энергетикой. Стрельба на Майдане в украинской столице и любовь к уроженке Крыма сделала итальянца владельцем ресторана.

Когда перед Роберто Лочичеро Ваина встал роковой русский вопрос «Что делать?», он долго не раздумывал и приехал к жене в Симферополь, променяв гидроэлектростанции на ресторанный бизнес, передает «АН-Крым».

Роберто Лочичеро всегда любил импровизировать с итальянской кухней, и друзья признавали, что он очень хорошо готовит, теперь Роберто сделал это своим бизнесом. Полтора года назад итальянский энергетик Роберто Лочичеро открыл ресторан, который считается одним из лучших на полуострове.

Коллектив Роберто подобрал тоже непростой: все девушки-официантки способны работать консультантами по блюдам: большинство посетителей не знает итальянской кухни. Секрет Роберто прост: он любит свое дело и работает только с российскими поставщиками или со странами Таможенного союза - такое вот импортозамещение. В ресторан Роберто даже кофе поставляет российская компания.

Пока бизнес итальянца процветает, местные журналисты гадают: почему итальянец за полтора года преодолел «несостыковки» в законах России и Украины, а государства договориться никак не могут?...