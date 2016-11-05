Очередной митинг за наказание живодеров состоялся в Хабаровске

В Хабаровске состоялся очередной митинг, в ходе которого активисты требовали наказать живодеров, издевавшихся над животными.

Изначально планировалось, что в акции будут участвовать 50 человек, однако пришли примерно 200 жителей Хабаровска. Председатель краевой организации "Зоозащита - ДВ" Наталья Коваленко отметила, что люди прекрасно осознают всю серьезность ситуации с жестоким обращением с животными. Подобным образом неравнодушные пытаются обратить внимание широкой общественности на живодерство, передает портал "Газета.Ru".

Отметим, что участники митинга требовали, чтобы статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" была ужесточена, а также выступили за скорейшее принятие закона об ответственном отношении к братьям нашим меньшим и за справедливое наказание для живодерок.