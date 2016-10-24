Свидетельница по делу хабаровских живодёрок оказалась участницей

Одна из свидетельниц по резонансному делу хабаровских живодёрок переквалифицирована как подозреваемая, сообщил РИА Новости собственный источник, близкий к следователям. Сами они воздерживаются от комментариев.

Имя подозреваемой свидетельницы не названо. Других подробностей о деле молодых садисток, мучивших и убивавших бездомных животных, пока не много. Известно также, что жители Хабаровска подготовили видеообращение к президенту России с просьбой отправить живодёрок в тюрьму и ужесточить наказания в Уголовном кодексе за издевательства над животными. На данный момент одна из фигуранток дела, пытавшаяся сбежать из города, находится под домашним арестом.

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