Хабаровская живодерка считает, что надо сжигать церкви и священников

В воскресенье, 23 октября, в СМИ появились очередные шокирующие новости о юной живодерке из Хабаровска.

Оказывается, девушка на своих страничках в социальных сетях не раз призывала к чудовищным действиям. Как сообщает портал Life, ссылаясь на сообщения живодерки в соцсети, она предложила людям сжигать церкви со священнослужителями внутри.

Более того, в одном из виртуальных альбомов жительницы Хабаровска было найдено множество фотографий, на которых изображена националистическая символика.