Хабаровская живодёрка заявила, что является Герцогиней Дьявола

17-летняя жительница Хабаровска, подозреваемая в жестоком обращении с животными, продолжает шокировать следователей. При задержании она уже заявляла, что вид крови приносит ей моральное удовлетворение. Якобы поэтому она истязала животных.

В правоохранительных органах сообщили, что девушка психически неуравновешена. Она вдруг заявила, что является Герцогиней Дьявола, что потусторонние голоса приказывают ей издеваться над собаками, что она должна носить кровавый фартук. Также задержанная поведала, что ей нравится ощущение теплой крови на своем теле, сообщает life.ru.

Стражи порядка решили перестраховаться и поместили девушку в пустую комнату до момента отправки в родной город. Так как она грозила совершить самоубийство, с нее сняли все колюще-режущие предметы.

Напомним, что две жительницы Хабаровска разместили в соцсетях фотографии с истерзанными животными. Одна из них пыталась скрыться от следствия. Но ей это не удалось. Девушку задержали в аэропорту в Новосибирске. Сейчас она дожидается отправки в Хабаровск, где уже возбуждено уголовное дело.