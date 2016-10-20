Жительница Хабаровска рассказала, что издевалась над животными из-за жажды крови

Полицейские задержали 17-летнюю жительницу Хабаровска, которую подозревают в жестоком обращении с животными. Девушка попыталась сбежать. Однако ее опознали по ориентировкам в аэропорту Новосибирска и сопроводили под конвоем.

Задержанная уже дала первые показания следствию. Она объяснила, почему истязала животных. По словам девушки, таким образом, она хотела утолить свою жажду крови и получить моральное удовлетворение, сообщает life.ru.

Сейчас задержанная дожидается этапирования в Хабаровск. В родном городе в отношении нее уже возбудили уголовное дело. Напомним, что соцсети буквально «взорвали» фотографии двух жительниц Хабаровска, на которых изображены истерзанные собаки. Снимки девушки выложили на своих страницах.