Хабаровские полицейские-взяточники получили более семи лет тюрьмы

Следствие о хабаровских полицейских, которые брали взятки, длилось три года. По версии следствия, силовики, - полицейский и следователь - вымогали у бизнесменов взятку, обещая помочь в получении госконтракта.

За содействие в получении контракта на строительство федеральной автодороги «Амур» (Чита—Хабаровск) осужденные просили более 15 млн рублей. Суд Хабаровска 28 августа вынес приговор фигурантам по этому делу: заместитель руководителя (теперь уже бывший) отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКП РФ по Хабаровскому краю Александр Чулков и следователь по особо важным делам того же отдела Сергей Бабак получили соответственно семь лет и три месяца и семь лет пять месяцев тюрьмы. По делу также проходили, и тоже получили серьезные сроки, бывший сотрудник МВД России Дмитрий Черей, экс-сотрудник федеральной службы налоговой полиции РФ Дмитрий Трушко и руководить коммерческой организации Михаил Козак.

В СКР по этому делу провели более 70 экспертиз, 200 допросов свидетелей, 60 обысков и выемок. Объем уголовного дела составил 117 томов.