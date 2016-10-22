Хабаровская живодёрка находится под домашним арестом

Подозреваемая в живодёрстве несовершеннолетняя хабаровчанка, задержанная на днях полицией по ориентировке при попытке бегства в аэропорту, помещена под домашний арест, пока ведётся следствие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Позавчера в отношении девушки и её возможной сообщницы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными». Она пыталась сбежать из дома в другой город в связи с широким общественным резонансом вокруг размещенных в соцсети фотодоказательств её причастности в жестоких издевательствах и убийстве множества собак и кошек, взятых по объявлениям о передаче «в добрые руки». На сайте Change.org под петицией с обращением к прокуратуре Хабаровского края наказать садисток за несколько дней подписались более 28000 человек.

Впрочем, арестованная юная живодёрка даже не скрывает своих ненормальных наклонностей и участия в убийстве животных. Известно, что она воспитывается только бабушкой, была исключена из вуза. Вторая подозреваемая из благополучной семьи, отрицает причастность к опубликованным фотодоказательствам, однако есть свидетели, передававшие девушкам замученных позже собак.

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