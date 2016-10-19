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Интернет-пользователи требуют наказать хабаровских девочек-живодерок

19 октября 2016, 09:29 [ «АН-онлайн» ]

Интернет-пользователи требуют наказать хабаровских девочек-живодерок
фото: change.org

В интернете собирают подписи под петицией с требованием наказать хабаровских девочек, которые обвиняются в издевательстве над животными. Обращение, опубликованное на Change.Org, на момент написания новости поддержали уже более 28 тысяч человек.

Ранее по сети разлетелись фотографии, на которых две девочки из Хабаровска, предположительно, мучают животных, бравшихся ими в «добрые руки». В настоящее время снимки на предмет наличия правонарушения изучают правоохранительные органы.

Автор петиции считает, что девочек нужно наказать по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Между тем, мать одной из предполагаемых правонарушительниц заявила, что ее дочь оклеветали.

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