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Живодеркам из Хабаровска ужесточили статью

25 октября 2016, 08:52 [ «АН-онлайн» ]

Живодеркам из Хабаровска ужесточили статью
фото: pixabay.com

Следственный комитет Российской Федерации сегодня принял решение ужесточить статью в отношении двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска, которые подозреваются в жестоких убийствах животных.

Как сообщает во вторник РИА "Новости", ссылаясь на СУ СК России по Хабаровскому краю, сейчас уголовные дела обеих живодерок переквалифицированы с ч. 1 ст. 245 на ч. 2 ст. 245 УК России "Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

В настоящий момент одна из девушек находится под домашним арестом из-за попытки скрыться от следствия. Уточняется, что за убийство более пятнадцати животных и птиц преступницам грозит до двух лет лишения свободы.

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ЕТ


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