Неутешительные прогнозы дают на эту зиму в Министерстве здравоохранения РФ. Как рассказал заместитель главы ведомства Сергей Краевой, скоро всех россиян ожидают новые разновидности гриппа - "гонконгский" и вирус "Вирджиния".

Чем опасны эти напасти, пока не сообщается. Однако специалисты напоминают, что шутить с ними не стоит. Сергей Краевой уточнил, что грипп, который бушевал в минувшем году, унес во время эпидемии 2008-2009 года немало жизней. Его жертвами стали свыше двух тысяч человек.

По оценкам специалистов, вирус покажет себя уже в середине декабря и достигнет пика в январе. Медики также уточнили, что вакцина против недуга поступила во все регионы страны. Прививки уже начали делать.