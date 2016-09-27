Когда ждать атаку гриппа в России, иммунитета против которого нет

Всплеск заболеваемости так называемым «гонконгским» гриппом AH3N2 может быть зафиксирован в Российской Федерации после новогодних праздников, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Этот грипп несет особые риски для детей младшего дошкольного возраста и для пожилых людей, особо подчеркнула глава ведомства. Наиболее интенсивное распространение такого варианта гриппа было в 1968-1969 годах, он приводил к летальным исходам. "Иммунитета против этого варианта вируса гриппа у нас нет", — сообщила глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

Отмечается, что в Москве сделать бесплатную прививку можно в мобильных пунктах возле станций московского метрополитена.

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